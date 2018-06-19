Прокуратура готовит новое подозрение капитану крымского судна "Норд"

Правоохранители также подадут соответствующее ходатайство об изменении меры пресечения.

Прокуратура готовит новое подозрение капитану крымского рыболовного судна «Норд» Владимиру Горбенко. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

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«Два уголовных производства, подозреваемым в которых является капитан судна «Норд», объединены в одно и ему будет сообщено о новом подозрении и будет соответствующее ходатайство об изменении меры пресечения», - отметила она.

Также Тихончик прокомментировала решение Херсонского городского суда от 8 июня с.г. о мере пресечения капитану. По ее словам, суд отказал прокуратуре продлить еще на 60 суток действие личных обязательств, то есть не продлил личное обязательство Горбенко не посещать Крым. В то же время мера пресечения, примененная к капитану судна «Норд», как объяснила Тихончик, «в виде залога и обязательства сообщать о месте своего пребывания и являться к следователю» остается неизменной, потому что она бессрочная.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ.

Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест. На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану «Норда» Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.

7 апреля в Госпогранслужбе сообщили, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Моряков пытались вывезти в РФ на автомобилях с дипломатическими номерами представители Генерального консульства России. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили удостоверение личности на возвращение в РФ. На них составили админпротоколы и вернули в Украину.

Ночью 9 апреля члены экипажа судна пытались пересечь админграницу через пункт пропуска «Чонгар», но украинские пограничники снова их не пропустили.

19 апреля в Госпогранслужбе сообщили, что двое граждан Украины, члены экипажа «Норда», обманным путем выехали из Украины в Беларусь.

10 апреля Горбенко объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом.

Капитану была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитан был выпущен из-под стражи под залог.