Капитана "Норда" освободили под залог: сейчас он дает показания в крымском СБУ

В настоящее время капитан задержанного в Азовском море крымского судна Владимир Горбенко дает показания в СБУ.

Сегодня капитана задержанного в Азовском море судна "Норд" Владимира Горбенко после получения залога выпустили из изолятора временного содержания.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

«6 апреля (за Горбенко) был внесен залог в размере 35 тыс. 240 грн, а сегодня эти средства были зачислены на счет казначейства, и он выпущен из изолятора временного содержания», - сказала Тихончик.

Она сообщила, что после выхода из изолятора Горбенко «посетил врача».

«Сейчас он находится в Главном управлении Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, где дает показания», - проинформировала пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану «Норда» было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины.

8 апреля в Госпогранслужбе проинформировали, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины из-за пункта пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. Моряков пытались вывезти в РФ автомобилями с дипломатическими номерами представители российского Генерального консульства. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. На них составили админпротоколы и вернули в Украину.

Ночью 9 апреля члены экипажа «Норда» пыталась пересечь админграницу через «Чонгар», но украинские пограничники снова не пропустили их.