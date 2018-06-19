Стало известно, где похоронят известного украинского поэта

Драч умер в больнице "Феофания" после тяжелой болезни.

Украинский поэт-шестидесятник, первый председатель Народного Руха, драматург, сценарист и общественный деятель Иван Драч почил сегодня утром в правительственной больнице "Феофания" после тяжелой болезни.

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Его похоронят в родном селе Тележинцы на Киевщине рядом с могилой его сына Максима, как завещал сам поэт, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, 19 июня в Феофании после тяжелой болезни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч.