В Харькове на Марше патриотов милиционеры пели гимн Украины вместе с активистами (фото)

Активисты собрались на площади Конституции, среди них есть гости из Луганска, сообщает IT Sector. Марш патриотов традиционно начался с исполнения гимна Украины. В этот раз милиционеры, следящие за порядком во время акции, пели гимн вместе с активистами.

После этого участники Марша двинулись по ул. Сумской к площади Свободы. Там прошел молебен о погибших на Майдане и в антитеррористической операции на Донбассе. Люди приносили цветы под стенд с фотографиями погибших. После этого патриоты пошли к консульству Российской Федерации, которое охраняет милиция.

Напомним, в Киеве прошла "Ночь памяти", посвященная кровавым событиям на Евромайдане.