"Ночь памяти" на Майдане: в центре столицы постепенно собираются участники акции (видео)

"Ночь памяти" сегодня устроят на Майдане по случаю годовщины жестокого разгона "Беркутом" активистов Евромайдана.

Год назад именно в ночь на 30 ноября возле стелы Независимости находилось всего несколько сотен преимущественно студентов. Разгон перерос в кровавое побоище, говорится в сюжете ТСН.

То побоище, которое устроил "Беркут" против мирных студентов, стало началом национального сопротивления. Сопротивление не против отказа подписывать Соглашение об Ассоциации с ЕС, а против жестокого отношение тогдашней власти к мирным гражданам.

Как сообщает корреспондент телеканала из центра столицы, акция сегодня начнется в 23.30. Хотя уже сейчас люди постепенно собираются. Кое-кто планирует провести на Майдане всю ночь. Как и тогда - погреться возле бочек, выпить теплого чая, и, самое главное, в отличие от тех событий, достоять до утра. Продемонстрировать, что народ победил и больше не позволит себя калечить.

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Здесь сегодня будут вспоминать и делиться мыслями по поводу нынешних событий в Украине. Участие в акции примут известные активисты, политики и журналисты: Анна Гопко, Мустафа Найем, Руслана, Игорь Луценко. Также ожидается скайп-связь с Михаилом Саакашвили и Андреем Макаревичем.

Поддерживают акцию и ряд известных украинских групп. Словом, ночь обещает быть интересной.

Завершится все утренним походом к Михайловскому собору, где избитые студенты нашли убежище от преступников. Там в 7 утра начнется утренняя служба.