На вече на Майдане потребовали от Порошенко уволить генпрокурора Ярему
На Майдане Незалежности в Киеве состоялась мирная акция протеста против генерального прокурора Виталия Яремы.
Как передает "Украинская правда", по словам журналиста, блогера Сергея Иванова, общественность возмущает тот факт, что со счетов бывшего председателя Нацбанка Сергея Арбузова и его супруги был снят арест.
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Среди других главных претензий к Виталию Яреме, названных в ходе акции - невыполнение закона об очищении власти и затягивание расследования расстрелов 18-20 февраля 2014 года.
По словам активистов, они ждут 2 декабря, когда будет известно имя председателя профильного комитета парламента, чтобы общественность могла предоставить необходимые документы. Активисты надеются, что дальше в Верховной Раде будет инициирован вопрос об отставке Виталия Яремы.
Также народное вече приняло обращение к президенту относительно увольнения Виталия Яремы с должности генпрокурора за "тотальный безнаказанный разгул бандитизма и коррупции в Украине".
"Президенту Украины П.Порошенко, председателю Верховной Рады В.Гройсману! Мы, граждане Украины, активисты Майдана, представители общественных организаций и инициатив со всей Украины, присутствовавшие на народном вече в Киеве на Майдане 30 ноября 2014 года, обращаемся к вам с требованием. За бездействие, несоответствие компетенции занимаемой должности, моральную этику генерального прокурора Украины, которая привела к тотальному безнаказанного разгула бандитизма и коррупции в Украине... и торможению проведения люстрации в органах прокуратуры и судах Украины, уволить с занимаемой должности генерального прокурора Виталия Ярему", - зачитал резолюцию координатор Координационного совета Майдана Андрей Хома.
Как отметил Сергей Иванов, размеры взяточничества в прокуратуре времен Виталия Яремы выросли до небывалых объемов.