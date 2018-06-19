"Афганцы" перекрыли дорогу возле Рады: МВД предупредило об осложнении движения в центре Киева (фото, видео)

В правительственном квартале столицы сейчас затруднено движение транспорта из-за проведения акции.

Ветераны Афганистана перекрыли столичную улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования.

Об этом в своем Twitter сообщил народный депутат Алексей Рябчин.

Ветераны Афганистана перекрыли Грушевского выдвигая к власти социальные требования. pic.twitter.com/24cquuotOj — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 19 июня 2018 г.

МВД Украины в своем Twitter уточняет, что в правительственном квартале столицы сейчас затруднено движение транспорта из-за проведения акции.

«Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок», – призвали в МВД.