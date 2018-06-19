"Афганцы" перекрыли дорогу возле Рады: МВД предупредило об осложнении движения в центре Киева (фото, видео)
10:09, 19 июня 2018Общество
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В правительственном квартале столицы сейчас затруднено движение транспорта из-за проведения акции.
В МВД призывают водителей учесть это обстоятельство / фото twitter.com/MVS_UA
Ветераны Афганистана перекрыли столичную улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования.
Об этом в своем Twitter сообщил народный депутат Алексей Рябчин.
Ветераны Афганистана перекрыли Грушевского выдвигая к власти социальные требования. pic.twitter.com/24cquuotOj— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 19 июня 2018 г.
МВД Украины в своем Twitter уточняет, что в правительственном квартале столицы сейчас затруднено движение транспорта из-за проведения акции.
«Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок», – призвали в МВД.
ВНИМАНИЕ❗️— МВД Украины (@MVS_UA) 19 июня 2018 г.
В правительственном квартале столицы сейчас затруднено движение транспорта 🚗 за проведение акции.
Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок. pic.twitter.com/9we4PCUMvt
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