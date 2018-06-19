"Афганцы" перекрыли дорогу возле Рады: МВД предупредило об осложнении движения в центре Киева (фото, видео)

10:09, 19 июня 2018
Общество
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В МВД призывают водителей учесть это обстоятельство / фото twitter.com/MVS_UA

Об этом в своем Twitter сообщил народный депутат Алексей Рябчин.

МВД Украины в своем Twitter уточняет, что в правительственном квартале столицы сейчас затруднено движение транспорта из-за проведения акции.

«Выбирайте маршрут с учетом этой информации, чтобы избежать пробок», – призвали в МВД.

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Теги: #Киев#Афганистан