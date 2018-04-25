Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение по улице Грушевского под Кабмином (видео)

В настоящее время невозможно движение по Грушевского на отрезке от Петровской аллеи до улицы Шелковичной, поэтому полиция направляет автомобили в объезд.

Ветераны войны в Афганистане, которые с самого утра проводят акцию протеста возле здания Кабинета министров Украины, перекрыли улицу Грушевского напротив Дома правительства.

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Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи участников акции протеста заняли проезжую часть. Полиция, которая дежурит возле поворота на Петровскую аллею и улицу Шелковичную, направляет автомобили в объезд.

Ситуация на самой акции спокойная: люди просто стоят на проезжей части и на тротуаре, а также общаются между собой.

Как сообщал УНИАН, участники акции выдвигают к власти социальные требования, в частности, повышения пенсий, которые с учетом инфляции последних лет существенно снизились по покупательной способности, но не были перечислены. Кроме того, «афганцы» требуют улучшить финансирование их ведомственного госпиталя в Киеве, а также не допустить монетизации льгот.

По словам председателя Союза ветеранов Афганистана Сергея Червонопиского, сегодня он и его соратники будут требовать встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.