Попросил принести меню на украинском: появилась другая версия избиения подполковника в Мариуполе
Компания вместе с подполковником ГПСУ, которому охранники лаунж-бара в Мариуполе сломали челюсть, якобы сама спровоцировала конфликт.
Об этом, комментируя инцидент, заявил ветеран АТО, ресторатор Богдан Чабан. По его словам, молодые люди приехали в заведение уже будучи хорошо выпившими.
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Как рассказал Чабан, компания действительно попросила меню на украинском, его не оказалось. "После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться", - говорится в его сообщении.
С ними, продолжил ветеран АТО, общалась управляющая заведением на украинском, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок. После того, как молодые люди не успокоились, добавил Чабан, их попросили покинуть заведение.
"Уже на улице молодые люди продолжали агрессивно вести себя по отношению к охране, после этого завязался конфликт", - утверждает ветеран АТО.
Ранее экс-заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская сообщила, что подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть в кафе Мариуполя якобы за просьбу дать меню на украинском.