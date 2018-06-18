Попросил принести меню на украинском: появилась другая версия избиения подполковника в Мариуполе

Компания действительно попросила меню на украинском, его не оказалось в заведении.

Компания вместе с подполковником ГПСУ, которому охранники лаунж-бара в Мариуполе сломали челюсть, якобы сама спровоцировала конфликт.

Об этом, комментируя инцидент, заявил ветеран АТО, ресторатор Богдан Чабан. По его словам, молодые люди приехали в заведение уже будучи хорошо выпившими.

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Как рассказал Чабан, компания действительно попросила меню на украинском, его не оказалось. "После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться", - говорится в его сообщении.

С ними, продолжил ветеран АТО, общалась управляющая заведением на украинском, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок. После того, как молодые люди не успокоились, добавил Чабан, их попросили покинуть заведение.

"Уже на улице молодые люди продолжали агрессивно вести себя по отношению к охране, после этого завязался конфликт", - утверждает ветеран АТО.

Ранее экс-заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская сообщила, что подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть в кафе Мариуполя якобы за просьбу дать меню на украинском.