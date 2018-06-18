В Мариуполе подполковнику сломали челюсть из-за украинского языка - соцсети

13:50, 18 июня 2018
Общество
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Об инциденте стало известно после огласки в соцсети / фото facebook.com/solomiia.bobrovska

Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская. По ее словам, инцидент произошел вечером 17 июня.

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"Сломанная челюсть военнослужащему - как цена украинского языка в Мариуполе", - говорится в ее сообщении.

"Вчера в Мариуполе, придя вечером в кафе RedCups RDCP Lounge с коллегами, - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке", - написала Бобровская.

Как сообщалось, в общежитии Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого разгорелся скандал из-за украинского языка. Одна из студенток пожаловалась, что все объявления в общежитии русском языке, на что работница общежития отреагировала очень резко и начала унижать девушку.

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Теги: #Мариуполь#военный