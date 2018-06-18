СБУ возбудила дело против "С14" из-за задержания бразильского боевика Лусварги – адвокат

В начале мая националисты поймали бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне незаконных вооруженных формирований, и привели его в СБУ.

Следственное управление СБУ открыло уголовное производство по факту задержания в Киеве активистами националистической организации «С14» гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, принимавшего участие в боевых действиях против сил АТО на стороне «ДНР».

Об этом заявил адвокат бразильского боевика Валентин Рыбин, опубликовав копию ответа СБУ на его запрос.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в начале мая националисты поймали бразильца Лусварги, который по данным СМИ, проживал в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП), и отвели в СБУ.

По данным спецслужбы, в октябре 2016 года иностранец был задержан за участие в боевых действиях на стороне «ДНР».

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В отношении него следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3, ч.4 ст.260 УК Украины. В ходе досудебного следствия было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый «1-й мотострелковый батальон «Викинг»» террористической организации «ДНР».

В СБУ отметили, что в ходе расследования гражданин Бразилии полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях.

25 января 2017 года Лусварги был осужден Печерским райсудом Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений и вернул дело на новое рассмотрение.

В декабре 2017 года Лусварги была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на 2 месяца.

По результатам определения подсудности Верховный суд направил производство в отношении Лусварги в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. 7 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 июля.

15 мая суд перенес заседание в отношении бразильца Лусварги на 12 июня по ходатайству его адвоката. Однако и в этот день заседание не состоялось в связи с пребыванием судей Головина В.А. и Гаврилова В.А. в командировке в г. Днепр.