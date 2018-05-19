Суд обязал СБУ открыть дело против лидера "С14" из-за задержания боевика Лусварги - адвокат

Адвокат террориста Лусварги обнародовал соответствующие документы, в том числе решение суда, которое обязывает следователя СБУ внести сведения в ЕРДР и выдать адвокату выписку из реестра.

Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство против лидера праворадикальной движения С14 Евгения Карася из-за действий относительно бразильца Рафаэля Лусварги, которого в Украине обвиняют в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом сообщил адвокат Лусварги Валентин Рыбин, передает УП.

"Утром 18.05.2018 г. Шевченковский суд Киева обязал возбудить уголовное производство в отношении Е. Карася по факту совершения действий, подпадающих под определение "теракт", - написал он.

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Рыбин обнародовал соответствующие документы - заявление о совершении уголовного преступления по ст. 258 (террористический акт) и ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК и решение суда, обязывающее следователя СБУ внести сведения в ЕРДР и выдать адвокату выписку из реестра.

В заявлении говорится, что "Евгений Карась и другие лица нанесли Лусварги телесные повреждение, подвергали его издевательству, унижали честь и достоинство".

"Действия Карася и группы неустановленных лиц совершены с целью запугивания населения Украины и демонстрации своей явной безнаказанности, а также направлены на осложнение международных отношений между Украиной и Бразилией", - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 4 мая в Киеве националисты поймали бразильца Лусварги, который воевал на стороне боевиков. Сначала его поставили на колени и заставили извиняться за участие в военной агрессии против Украины, а затем решили отвести в СБУ.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что гражданин Бразилии Лусварги, который был осужден за участие в боевых действиях на стороне «ДНР», оказался на свободе и сейчас живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ (МП).

Через некоторое время к активистам, которые привели бразильца к зданию СБУ, вышли сотрудники ведомства. Один из них, не назвав себя, заявил, что обвинительный акт в отношении мужчины, которого привели националисты, сейчас рассматривается судом первой инстанции.