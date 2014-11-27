Украинские военные отбили 13 атак боевиков вблизи Донецкого аэропорта

Боевики сегодня 13 раз делали попытки атаковать позиции украинских войск в районе аэропорта «Донецк».

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Озверевшие от предыдущих неудачных атак, террористы начали обстрел населенных пунктов Пески, Славное, Новомихайловка, Березовое, Опытное, Тоненькое. Украинские воины проявляют стойкость и выдержку. Все атаки боевиков отражены без потерь для наших подразделений», - отмечают в пресс-центре АТО.

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По данным штаба, общее количество атак боевиков на позиции украинских военных по всей протяженности фронта – 32 раза.

Вблизи Мариуполя члены незаконных вооруженных формирований трижды применяли минометы и стрелковое оружие по позициям сил АТО.

«Защищая мирных жителей Донбасса, артиллеристы сил АТО 23 раза ответным огнем подавляли огневые точки боевиков. Потери со стороны террористов уточняются», - сообщают в пресс-центре.

Силы АТО имеют весь спектр сил и средств для уничтожения врага, заверяют в штабе.