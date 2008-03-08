Минуглепром намерен возобновить аукционы по продаже угля

Министерство угольной промышленности намерено возобновить аукционы по продаже угля во ІІ квартале текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время «горячей» телефонной линии сообщил журналистам первый заместитель министра угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО.

По его словам, организатором аукционов, как и прежде, выступит ГП «Уголь Украины».

На аукционах предполагается реализовывать коксующийся и сортовой уголь, добываемый государственными угледобывающими предприятиями и предназначенный для экспорта.

«Сейчас ГП «Уголь Украины» готовится к продаже на аукционе коксующегося и сортового угля. Это топливо, которое идет на экспорт. И уже в марте, может, до конца марта будет первый аукцион», - сказал Ю. ЯЩЕНКО.

К участию в аукционах будут допускаться как украинские, так и иностранные компании.

Ю.ЯЩЕНКО допустил, что на аукционы может выставляться до 500 тыс. тонн угля.

Он сообщил, что в настоящее время, согласно поручению правительства и министерства, ГП «Уголь Украины» разрабатывает условия и порядок проведения аукционов.

Он затруднился уточнить, на какой площадке будут проводиться аукционы, однако отметил, что, вероятнее всего, министерство в выборе оператора будет ориентироваться на прежний опыт сотрудничества с Универсальной товарно-сырьевой биржей.

Как сообщал УНИАН, ГП “Уголь Украины” 31 марта 3007 года провело первый аукцион по продаже угольной продукции на Универсальной товарно-сырьевой бирже. В ходе торгов было реализовано 25 лотов объемом 31,5 тыс. тонн энергетического угля марки ДГСШ 0-13 по стартовой цене 9 млн. 961,8 тыс. грн.