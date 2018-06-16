В Житомире на взятке в $4 тысячи попался чиновник Фонда соцстрахования

За взятку чиновник пытался получить разрешительные документы на присвоение земельного участка площадью 0,05 га, который относится к землям обороны.

В Житомире задержан сотрудник Фонда социального страхования, который за $4 тыс. в взятки пытался получить разрешительные документы на присвоение земельного участка.

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Как сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции, правоохранители установили, что работник Фонда социального страхования Украины, выступая представителем одного из местных предприятий и будучи заинтересованной стороной, предлагал $4 тыс. неправомерной выгоды начальнику отдела одной из государственных организаций в городе Житомир.

За указанную сумму взятки чиновник пытался получить разрешительные документы на присвоение земельного участка площадью 0,05 га. из расчета $800 за 0,01 га земли.

15 июня во время передачи первой части неправомерной выгоды в сумме тысяча долларов оперативники Управления защиты экономики в Житомирской области Нацполиции, следователи следственного управления областной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины правонарушителя задержали.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, правоохранителями установлено, что задержанный злоумышленник в течение мая-июня 2018 года предлагал начальнику квартирно-эксплуатационного отдела неправомерную выгоду за решение вопроса о согласовании границ земельного участка из состава земель обороны в пользу одного из предприятий.