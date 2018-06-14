Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов «рабами греха»

По его словам, в спортивных соревнованиях нет ничего плохого, но если они приводят к душевному расстройству, то становятся злом.

Православная церковь рассматривает футбольных фанатов как духовно пораженных людей и рабов греха, заявил предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет.

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Соответствующее заявление патриарх сделал в интервью «Украинской правде», комментируя свои впечатления от поведения футбольных фанатов, посетивших Киев в финале Лиги чемпионов.

«Церковь смотрит на это как на зависимость человека от греха. Это рабы греха. Например, фанаты – это духовно пораженные люди», – отметил Филарет.

«Вы посмотрите на него (на футбольного фаната – ред.). Он невменяемый, кричит, Бог знает что делает. Может разумный человек допускать такое? Не может. А если он допускает, то этим человеком руководят другие чувства – греховные. Он не может избавиться от этих греховных чувств. А раз не может, то он становится рабом этих чувств», – пояснил свою мысль патриарх.

По его словам, спорт и церковь совместимы, однако для этого болельщик должен сохранять спокойствие.

«Потому что соревнования, не футбольные, конечно, были и во времена святых апостолов. Апостол Павел часто приводил примеры соревнований на различных мероприятиях для того, чтобы и мы так соревновались в духовной жизни. То есть он эти соревнования не отвергал.

Сами соревнования не имеют ничего плохого, но соревноваться надо в хорошем. Соревноваться в спорте – это бороться за здоровье. Это положительно. А когда соревнования приводят к душевному розстройства, то это уже зло. И этого мы не благословляем», – подытожил Филарет, отметив, что сам футбол не смотрит.

Напомним, киевлян возмутило поведение европейских гостей столицы, прибывших на финал Лиги чемпионов 27 мая. В соцсетях начали выкладывать фотографии с фан-зон, где мусор и пустые бутылки были разбросаны прямо на земле, а контейнеры для мусора опрокидывались.