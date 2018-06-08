Самозащита по-украински: виноват, но не виновен

Украинские реалии таковы, что если человек, отражая нападение на себя или свое имущество, покалечил или - еще хуже - убил нападающего, то в таких случаях не всегда виноват именно тот, кто нападает.

Один из последних случаев – нападение на активиста и руководителя общественной организации «Небайдужі» Сергея Стерненко в Одессе. Как сообщил сам Стерненко, нападение произошло возле дома, в котором он жил и куда направлялся вместе со своей девушкой. По его словам, злоумышленников было двое. 23-летний Стерненко сумел оказать сопротивление, применив нож и ранив обоих нападавших. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть одного из них, а второй с места происшествия скрылся.

Сам Сергей Стерненко, для которого это уже второе нападение за последний месяц, после инцидента тоже оказался в больнице с ножевым ранением. Однако охрану для себя просит… его обидчик.

Собственно, такие случаи в Украине, когда, в целях самозащиты, нападающий был убит, не единичны. К примеру, прошлом году в Сухолучье под Киевом группа неизвестных в медицинских масках ворвалась в частный дом. Вооруженные пистолетом, ломом, ножами и затяжками, мужчины стали избивать хозяйку дома - 40-летнюю женщину, которая на кухне первого этажа мыла посуду. Злоумышленники требовали от нее отдать им деньги и драгоценности. Но нападающие просчитались – хозяйка была дома не одна. Ее муж, который в момент нападения находился на втором этаже, вооружился своим зарегистрированным охотничьим карабином и поспешил ей на помощь. Однако после того, как мужчина сделал предупредительный выстрел в воздух, не все злоумышленники испугались хозяина дома и сбежали – один продолжил избивать беззащитную женщину. Как результат – злоумышленник был застрелен.

По словам члена правления Центра политико-правовых реформ, доктора юридических наук, профессора Николая Хавронюка, в Уголовном кодексе имеются две статьи, в которых оговаривается вопрос самообороны. В частности, в статье 36 УК есть положение, согласно которому не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности «применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение» независимо от тяжести вреда, причиненного нападавшему. «То есть, достаточно установить факт нападения или вторжения злоумышленников в жилище, и человек может применить любые орудия защиты как себя, так и других лиц», - отмечает эксперт.

Более того, по его словам, статья 37 УК предусматривает и случаи, когда объективно нападения или вторжения не было, но обстановка, которая сложилась, давала человеку основания предположить, что на него нападают и защищаться. В качестве примера Хавронюк приводит гипотетическую историю: если друзья решили подшутить над своим знакомым, надели на лица маски, взяли в руки макеты оружия и понарошку «напали» на человека, а он, не понимая, что это шутка, защищаясь от «злоумышленников», взял и применил против них настоящее оружие (ведь он убежден, что нападение – настоящее), уголовная ответственность этому человеку не грозит.

В свою очередь, адвокат Всеукраинской ассоциации владельцев оружия Виталий Коломиец добавляет, что преступлением не считается и нанесение вреда злоумышленникам в тех случаях, когда оно является необходимым и достаточным для немедленного прекращения противоправного посягательства. «Механизм защиты включается тогда, когда имеет место противоправное посягательство. И, в любом случае, противодействие ему подразумевает причинение вреда тому, кто нападает», - говорит он.

Однако, Фемида, даже в оговоренных законом случаях, не всегда оказывается на стороне потерпевших. Так в прошлом году президент ассоциации Крав-мага (израильский рукопашный бой, - УНИАН) Украины Антон Фарб, стал жертвой нападения неизвестных – в Житомире на мужчину набросились прямо на остановке общественного транспорта. Спортсмен вынужден был дать отпор – вынул нож и ранил двоих нападавших. Но, несмотря на то, что и сам Фарб получил, кроме синяков, ссадин и гематом, сотрясение мозга, именно его обвинили в… покушении на убийство. Тренеру рукопашного боя пришлось несколько месяцев доказывать свою невиновность в суде.

Другими словами, хотя в Украине у каждого человека законодательно есть право защищаться, но, если перестараетесь в самообороне, то вас все же могут привлечь за превышение рамок необходимой обороны.

Адвокат Виталий Коломиец говорит, что даже если человек защищал себя, уголовное дело все равно откроют с большой вероятностью. Главным образом, чтобы установить, действительно ли это была самозащита. Более того, в этом случае злоумышленник, которого вы, защищаясь, искалечили, может стать жертвой. Однако, по мнению эксперта, не стоит в такой ситуации сетовать на нерадивость правоохранительной системы. Дело в том, что следователи просто не могут взять и закрыть дело – скорее всего, окончательную вину с себя придется снимать в суде. Впрочем, чаще следователи пытаются договориться о том, чтобы защищавший себя согласился, что превысил самооборону и получил за это условный срок.

«Нападавший, который превращается в жертву, обращается в полицию из-за своих ранений, следователями собираются факты по делу и после того, как были собраны доказательства, они не могут просто закрыть дело. Поэтому, как правило, пытаются договориться с тем, кто защищался, хотя бы на условный срок. Часто на это соглашаются люди, которые либо не привыкли защищать свои права, либо не имеют достаточно ресурсов и потому поддаются на уговоры. А суду, когда дело доходит до него, ничего не остается, кроме как выносить вердикт», - говорит Коломиец.

По его мнению, выходом из такой тупиковой ситуации может быть внесение изменений в УПК с целью предусмотреть в нем постановление для следователей о закрытии уголовных производств в связи с отсутствием состава преступления.

В свою очередь, юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр отмечает, что случаи, когда человек оборонялся и его привлекают к суду, скорее исключение, чем общепринятая практика. «Обычно стараются подвести ситуацию к тому, чтобы освободить человека от ответственности», - говорит эксперт.

В целом, юристы отмечают, что практика отдавать под суд тех, кто превысил допустимую самооборону, защищаясь, существует еще со времен Советского союза. «В советское время Уголовный кодекс позволял прибегать к самообороне лишь в том случае, если человек находится в безвыходной ситуации, например, не может убежать или избежать нападения другим путем. Такое мышление, к сожалению, закрепилось в мировоззрении тех, кто уполномочен оказывать правовую оценку и выносить приговоры. И вот здесь, по моему глубокому убеждению, прежде всего необходима «декоммунизация». Поскольку, если Уголовный кодекс Украины обновили под стандарты свободных и развитых стран, то этот советский «генетический код» о праве на самооборону, который продолжает существовать и странным образом укоренился в сознании судей уже нынешнего поколения, еще только должен быть уничтожен», - убежден адвокат, советник Ario Law Firm Владислав Грищенко.

В законодательстве многих развитых стран человек, в зависимости от обстоятельств, вправе применить оружие в случае угрозы его жизни и здоровью, не неся за это уголовной ответственности. У нас же нет даже закона о легализации оружия, который бы разрешал использовать пистолет исключительно для самообороны. И хотя в Верховной Раде годами пылятся соответствующие законопроекты, еще ни одна каденция депутатов не дала им ход.

«Власть колеблется, потому как не знает, как на это решение отреагирует общество. Но на самом деле механизм прост – если государство выполняет свои функции по обеспечению безопасности людей, то вопрос легализации в принципе не поднимается. Если это обсуждают, то государство свои функции не выполняет. И чтобы решить эту проблему, можно не принимать этот закон, а нужно реформировать правоохранительную систему так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности», - считает Анна Маляр.

В свою очередь, Виталий Коломиец убежден, что Украине нужен не закон о легализации оружия, а закон о легализации права на оружие для самозащиты.

Анастасия Заремба