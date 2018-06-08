Комфорт Таун отметил день защиты детей и встретил «Комфортное лето»

Комфорт Таун от KAN Development продолжает формировать в Украине европейские стандарты качественного жилья.

По случаю Дня защиты детей и начала лета, едва ли не самый комфортный жилой комплекс столицы организовал феерический по эмоциям и грандиозный по масштабам семейный праздник «Комфортное лето».

Праздник проводился по принципу «только для своих» – только жители Комфорт Тауна и друзья, которых пригласили сами жильцы.

Малыши, на правах хозяев праздника, наслаждались подарками, которые для них подготовил Комфорт Таун: разнообразные аттракционы, играли с аниматорами, участвовали в спектаклях от детской академии А+ и просто невероятно весело проводили время.

Взрослые тоже развлекались не меньше детей, благодаря бесконечным шуткам стендап-комиков и юмористов, с огромным интересом наблюдали за спортивными турнирами, выступлениями бодибилдеров Sport Life и, конечно же, радовались беззаботно счастливым лицам своих детей.

Какой же праздник без подарков!? Их было много и на разный вкус. Самым ожидаемым стал розыгрыш тура на отдых в Турции в 5-ти звездочный отель от компании TUI. Подарок нашел своего владельца!!!

Кульминацией праздника в Комфорт Тауне стал фантастический концерт группы MOZGI. Потап вместе с ребятами в этот день были в ударе, просто космические (почти потеряли земное притяжение)!!!

Зрители неистовствовали от удовольствия, море эмоций и зажигательных хитов своих любимцев.

Праздник удался! Все зарядились позитивом на год вперед, молодые жители Комфорт Тауна выразили «респект».

Директор по маркетингу ЖК «Комфорт Таун» Александр Шуляк рассказал: «Атмосфера праздника, царящая в Комфорт Тауне, и довольные жители – это результат правильно выбранной стратегии строительства и управления комплексом. Комфорт Таун изначально создавался в формате «город в городе». Нашим безусловным приоритетом является обустройство комфортных условий жизни для жителей начиная с момента, когда они впервые посещают отдел продаж, и заканчивая организацией досуга. Сегодняшний праздник – один из примеров такого подхода. В Киеве регулярно проходят культурно-массовые мероприятия, концерты и т.п. Но на них нужно покупать билеты, заранее готовиться, ехать в пробках. Если Вы живете в Комфорт Тауне, у вас концерт, например, в пешей доступности и совершенно бесплатно. Ваши дети весело проводят время на различных аттракционах или их развлекут аниматоры. Это опять-таки безопасно, рядом с домом и не требует затрат.

Для того чтобы это все иметь, нужно немного, выбирая жилье для себя, необходимо сделать правильный выбор! Отдельно стоит отметить, что высокое качество построенного и своевременно сданного в эксплуатацию жилья гарантирует компания КАН Девелопмент. Всех приглашаем присоединяться к счастливой семье Комфорт Тауна».