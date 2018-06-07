КГГА: Мост на «Берестейской» цел, водитель пострадал из-за хулиганских действий

Днем в столичных СМИ появилась информация о том, что с Берестейского моста на автомобиль «Рено» упал кусок бетона.

Возле станции метрополитена «Берестейская» водитель автомобиля травмировался не из-за аварийного состояния моста, а за действий хулиганов.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации через свою страницу в социальной сети Facebook.

Отметим, днем, 7 июня, в столичных СМИ появилась информация о том, что с Берестейского моста на автомобиль «Рено» упал кусок бетона, который практически оторвал руку мужчине, находившемся в авто.

Ситуацию оперативно изучил и прокомментировал Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

«Берестейский мост целый. Плита, которая пробила лобовое стекло автомобиля вблизи станции метро Берестейская, не является куском моста. По информации Нацполиции, кусок плиты от стены, которая находится в 300 метрах от путепровода, бросили хулиганы. Сейчас продолжаются следственные действия», – сообщили в Департаменте.

Кроме того в комментарии телеканалу «112 Украина» начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук рассказал, что группа ребят отрывала куски облицовки моста в районе метро «Берестейская» и бросали его вниз – на проезжую часть. Один из таких кусков попал в лобовое стекло автомобиля, проезжавшего под мостом, в результате чего водитель получил травму руки.

Заметим, что в комментариях под новостью о случившемся на Facebook очевидцы тоже пишут о хулиганских действиях.

«Будем ждать видео с регистраторов или камер. Есть свидетели, что на мосту женщина бросала что-то вниз. Вот только не известно, после инцидента, или же она и есть причина камнепада», – пишет киевлянка Елена Харченко.

Эту информацию подтверждают и другие пользователи Facebook.