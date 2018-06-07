День Конституции 2018: сколько будем отдыхать, история праздника

В 2018 году украинцы празднуют 22 годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.

В июне Украина будет отмечать День Конституции - в связи с этим нас ждут длинные выходные.

Кабинет Министров Украины порекомендовал перенести рабочий день с пятницы 29 июня на субботу 23 июня. Поэтому и отдыхать украинцы будут 4 дня подряд - с четверга, 28 июня, по воскресенье, 1 июля.

Кроме того, 27 июня рабочий день будет сокращен на 1 час.

В 2018 году украинцы празднуют 22 годовщину с момента вступления в силу Конституции страны.

Конституция была принята Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты таки приняли документ 315 голосами. В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

Читайте такжеТоп-5 изменений, которые ожидают украинцев в июне (видео)

Стоит отметить, что Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

Основной документ страны закрепил правовые основы Украины, суверенитет и территориальную целостность, а также обеспечил права человека и гражданина.

В Конституцию несколько раз вносились изменения - под давлением определенных политических сил или в соответствии с потребностями времени. По случаю Дня Конституции во многих городах пройдут торжественные мероприятия: концерты, фестивали и выставки.