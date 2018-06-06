"Видел тело": друг известного украинского режиссера рассказал подробности его самоубийства

Леонид Кантер записал обращение к родным, а также видео самого самоубийства.

Известный волонтер и друг умершего Леонида Кантера Мирослав Гай рассказал подробности его самоубийства.

По его словам, он видел тело. "Теперь картина прояснилась. Ленька Кантер свел счеты с жизнью. Он выстрелил в себя из автомата АКС74. Перед последним шагом Леня оставил письма, в которых четко написал, что и как надо сделать после, а также разъяснение своего решения", - говорится в сообщении Гая в Facebook.

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Кроме этого, по словам друга, было записано видеообращение к родным и видео самого самоубийства, которое сейчас в полиции.

"Родственники, по понятным причинам, запрещают кому-либо распространять или публиковать это видео. Считайте это их официальным заявлением", - добавил Гай.

Волонтер рассказал, что возле тела Кантера был найден автомат, пару магазинов с патронами и пару гранат РГД-5. Они, предполагает друг, были привезены Кантером из ДАПа, где он был во время съемок фильма.

Напомним, 4 июня известный украинский режиссер Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством. Перед этим он оставил несколько записок, в которых пояснил мотивы данного шага.

В 2003 году Кантер основал киностудию "Lizard Films", которая сняла около 50 коротометражек. Среди них документальная лента про Донецкий аэропорт.