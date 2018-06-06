Во Львове мужчина на велосипеде бесплатно перевозил горожан через огромную лужу (видео)

34-летний горожанин оставил свои дела и принялся перевозить людей через лужу, образовавшуюся после сильного дождя.

Во Львове мужчина на велосипеде бесплатно перевозил горожан через огромную лужу. Люди не могли переправиться через лужу самостоятельно, так как она заняла весь тротуар.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

34-летний горожанин оставил свои дела и принялся перевозить людей через лужу, образовавшуюся после сильного дождя. На багажник его велосипеда садились с удовольствием и дети, и взрослые.

Благодарные люди даже готовы были платить за переправу, но мужчина не брал деньги принципиально.

Как сообщал УНИАН, Львов накрыло градом с перепелиное яйцо. Жители Львова в соцсетях показали фото и видео последствий непогоды.