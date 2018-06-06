Во Львове мужчина на велосипеде бесплатно перевозил горожан через огромную лужу (видео)

11:44, 06 июня 2018
Общество
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Во Львове мужчина на велосипеде бесплатно перевозил горожан через огромную лужу. Люди не могли переправиться через лужу самостоятельно, так как она заняла весь тротуар.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

34-летний горожанин оставил свои дела и принялся перевозить людей через лужу, образовавшуюся после сильного дождя. На багажник его велосипеда садились с удовольствием и дети, и взрослые.

Благодарные люди даже готовы были платить за переправу, но мужчина не брал деньги принципиально.

Как сообщал УНИАН, Львов накрыло градом с перепелиное яйцо. Жители Львова в соцсетях показали фото и видео последствий непогоды.

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Теги: #Львов