Львов накрыло градом с перепелиное яйцо (фото, видео)

Жители Львова в соцсетях показали фото и видео последствий сегодняшней непогоды.

4-го июня во второй половине дня во Львове началась сильная гроза, которая сопровождалась порывами ветра, молниями, громом и градом.

Из-за непогоды на пересечении улицы Городоцкой и проспекта Чорновола на проезжую часть упали ремонтные конструкции из дома, передает местный сайт 032.

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Кроме того, на углу ул. Галицкой и пл. Рынок упала часть фасада дома. В результате падения обломков пострадал гражданин Азербайджана, житель г. Баку. Мужчина госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи.

По информации депутата Львовского городского совета и сотрудника Главного управления Национальной полиции Игоря Зинкевича, на улице Клепаровской из-за непогоды упало дерево. Движение автомобилей здесь затруднено.

Львовяне в соцсетях делятся видео с последствиями непогоды:

Напомним, синоптики предупреждали, что по территории области и во Львове во второй половине дня с сохранением до конца суток 4 июня местами возможны грозы. Завтра, 5-го июня, утром и днем грозы, местами шквалы 15 — 20 м/с, град.