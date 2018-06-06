"Несезон в разгаре": в сети показали загрязненные мусором и фекалиями крымские улицы (фото)

На снимках видно, как в Ялте посреди улицы бегут фекальные реки, а обочины дорог завалены мусором.

Пляжи и улицы в аннексированном Крыму остаются в ужасном состоянии, не смотря на то, что курортный сезон уже давно начался.

Свежие фото с полуострова опубликовали в Twitter.

На снимках видно, как в Ялте посреди улицы бегут фекальные реки, а обочины дорог завалены мусором.

Как сообщал УНИАН, российские авиакомпании резко сократили число рейсов в оккупированный Крым. Так, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов из России в оккупированный Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест.