"Несезон в разгаре": в сети показали загрязненные мусором и фекалиями крымские улицы (фото)
10:23, 06 июня 2018Общество
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На снимках видно, как в Ялте посреди улицы бегут фекальные реки, а обочины дорог завалены мусором.
Дороги завалены мусором / Twitter
Пляжи и улицы в аннексированном Крыму остаются в ужасном состоянии, не смотря на то, что курортный сезон уже давно начался.
Свежие фото с полуострова опубликовали в Twitter.
На снимках видно, как в Ялте посреди улицы бегут фекальные реки, а обочины дорог завалены мусором.
Как сообщал УНИАН, российские авиакомпании резко сократили число рейсов в оккупированный Крым. Так, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов из России в оккупированный Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест.
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