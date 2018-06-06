"Несезон в разгаре": в сети показали загрязненные мусором и фекалиями крымские улицы (фото)

10:23, 06 июня 2018
Общество
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Дороги завалены мусором / Twitter

Свежие фото с полуострова опубликовали в Twitter.

Twitter
Twitter

На снимках видно, как в Ялте посреди улицы бегут фекальные реки, а обочины дорог завалены мусором.

Как сообщал УНИАН, российские авиакомпании резко сократили число рейсов в оккупированный Крым. Так, в летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов из России в оккупированный Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест.

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Теги: #Крым#пляж