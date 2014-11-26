На Тернопольщине пьяный мужчина наручниками избил двух милиционеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 25 ноября в городе Кременец.

Установлено, что житель Волынской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в местном баре, следовательно, работники бара вызвали наряд милиции. Правонарушитель не отреагировал на требование работников правопорядка прекратить хулиганские действия, напротив, оказал сопротивление и избил милиционеров.

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Тяжесть повреждений устанавливается.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника милиции).

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, во время задержания милиционеры не полностью закрыл наручники на руках нарушителя. Он сумел высвободиться и нанес двум работникам милиции телесные повреждения, нанося наручниками удары по лицу.