Из Тернопольской области в зону АТО отправились 100 милиционеров

Как сообщили в секторе общественных связей областного управления милиции, они заменят своих коллег, которые полтора месяца несли службу в Луганской и Донецкой областях.

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«Основные задачи, которые будем выполнять, – несение службы на блокпостах, недопущение на нашу территорию сепаратистов, а также других враждебных элементов», – сообщил начальник управления общественной безопасности УМВД в Тернопольской области Борис Брик. По словам временного исполняющего обязанности начальника УМВД в Тернопольской области Александра Богомола, личный состав управления внутренних дел для несения службы в зоне АТО обеспечен всеми необходимыми вещами.

«В этом правоохранители благодарят как государство и городские власти, так и волонтеров и всех небезразличных жителей края. Нет ни одного бойца, который бы не имел теплой одежды. Также они полностью обеспечены продуктами питания», – заверил Александр Богомол.