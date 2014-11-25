Американский режиссер снял руины Припяти с высоты птичьего полета
17:28, 25 ноября 2014Общество
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Американский режиссер Дэнни Кук снял пейзажи заброшенной после аварии на ЧАЭС Припяти с помощью беспилотника.
Покинутый город Припять сняли с высоты птичьего полета / скриншот видео youtube
Видео было снято для программы американского канала CBS "60 минут".
Читайте такжеНацгвардия будет охранять Чернобыльскую АЭСВ общем режиссер провел в зоне отчуждения неделю.
Напомним, в зоне аварии ЧАЭС планируют создать биосферный заповедник.
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