В зоне отчуждения создадут Чернобыльский биосферный заповедник

Об этом сегодня на брифинге заявил министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По его словам, в Чернобыльский биосферный заповедник предлагается включить большую часть территории зоны отчуждения (а это около 230 тыс. га). Эту территорию разделят на несколько функциональных зон: заповедную, буферную зону и зоны антропогенных ландшафтов. Министр отметил, что при обосновании выделения функциональных зон были учтены природные условия, расположение и особенности природного ландшафта. Отдельно были выделены особо ценные участки с точки зрения сохранения и изучения.

При этом в состав биосферного заповедника не запланировано включать территории, на которых расположены: промышленная площадка ГСП «Чернобыльская АЭС», комплекс «Вектор», пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) «Буряковка», «ІІІ очередь ЧАЭС», «Подлесной» и другие производственные объекты общей площадью свыше 32 тыс. га.

«Чернобыльская зона в течение 28 лет находится под охраной, и сегодня там создалась уникальная ситуация - на этой территории активно приумножается и возобновляется как растительный, так и животный мир», - отметил Мохник. Он сказал, что по Закону «О природно-заповедном фонде Украины» на территории заповедника будет осуществляться природоохранная, научная, эколого-образовательная деятельность, а также деятельность, направленная на восстановление радиационно загрязненных земель.

Как отметил министр, Чернобыльская зона является уникальным местом для научных исследований, она имеет ценность для всего международного сообщества. Он отметил, что этой темой уже заинтересовались эксперты Глобального экологического фонда (ГЭФ): они прорабатывают проектный документ, в котором обосновываются основные этапы устойчивого развития в Чернобыльской зоне отчуждения путем создания Центра исследований и охраны окружающей среды и заповедной территории.

Читайте такжеВ Минэкологии планируют создать нацпарк в "Сухолучье", а "Межигорье" называют "вещдоком"«Главная цель создания заповедника – сохранить в естественном состоянии самые типичные экосистемы Полесья, повысить барьерные функции Чернобыльской зоны отчуждения и зоны обязательного отселения. Также это позволит стабилизировать водный режим и очистить загрязненные радионуклидами территории», - заявил Мохник.

В рамках дальнейшей международной перспективы создания этого заповедника планируется создать трансграничный украинско-белорусский биосферный резервуар площадью около 500 тыс. га. В него также войдут Древлянский природный заповедник (Житомирская область) и Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (Республика Беларусь).

Читайте такжеДипломаты оценили вклад международного сообщества в преодоление Чернобыльской катастрофыМинистр сообщил, что на данном этапе продолжается процедура согласования материалов по созданию Чернобыльского биосферного заповедника со всеми заинтересованными органами исполнительной власти. После этого следующими нашими шагами будет представление согласованного проекта указа президента Украины «О создании Чернобыльского биосферного заповедника» на рассмотрение правительства», - сказал министр экологии и природных ресурсов.