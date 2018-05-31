Производство оружия: адвокат рассказал о деятельности организатора "убийства" Бабченко

Борис Герман является директором негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

Подозреваемый в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадя Бабченко является директором негосударственного предприятия по производству оружия, единственного в Украине.

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Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Евгений Солодко.

"Итак, об организаторе «покушения на убийство» Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране", - написал Солодко.

Он отметил, что Герман "имеет давние отношения с Министерством обороны Украины и известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО".

"Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, ранее в Шевченковском райсуде, в который поступило ходатайство об аресте подозреваемого, раскрыли его имя - Герман Борис Львович.

Напомним, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ( гражданина "Г"), который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления.

Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов. Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Организатору покушения на журналиста подготовлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, участник АТО будет проходить по делу как свидетель.