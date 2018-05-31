Мать осужденного в РФ Кольченко отговаривала его от голодовки из-за дефицита веса
Крымчанин Александр Кольченко, который 31 мая объявил голодовку в российской исправительной колонии, истощен и мог пойти на этот шаг от отчаяния.
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Об этом сообщила проекта Крым.Реалии его мать Лариса Кольченко.
По ее словам, у Александра в российской колонии диагностировали дефицит веса, и она отговаривала его от намерения объявить голодовку.
«Он так написал Олегу (Сенцову – ред.), что они раньше об этом говорили, но он не приветствовал такие радикальные методы по поводу голодовки. Тем не менее, он уважает мнение Олега и написал, что очень обеспокоен состоянием его здоровья и готов его поддержать в голодовке. Может, от отчаяния они к этому пришли: за четыре года ничего не сдвинулось с места, и Олег выбрал такой радикальный путь протеста», – сказала Лариса Кольченко.