Мать осужденного в РФ Кольченко отговаривала его от голодовки из-за дефицита веса

Мать Кольченко предположила, что возможно, от отчаяния они к этому пришли, ведь за четыре года ничего не сдвинулось с места.

Крымчанин Александр Кольченко, который 31 мая объявил голодовку в российской исправительной колонии, истощен и мог пойти на этот шаг от отчаяния.

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Об этом сообщила проекта Крым.Реалии его мать Лариса Кольченко.

По ее словам, у Александра в российской колонии диагностировали дефицит веса, и она отговаривала его от намерения объявить голодовку.

«Он так написал Олегу (Сенцову – ред.), что они раньше об этом говорили, но он не приветствовал такие радикальные методы по поводу голодовки. Тем не менее, он уважает мнение Олега и написал, что очень обеспокоен состоянием его здоровья и готов его поддержать в голодовке. Может, от отчаяния они к этому пришли: за четыре года ничего не сдвинулось с места, и Олег выбрал такой радикальный путь протеста», – сказала Лариса Кольченко.