Украинского политзаключенного Кольченко с 8 марта удерживают в штрафном изоляторе

Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток за "нарушение формы одежды".

Украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно осужденного в России, с 8 марта удерживают в штрафном изоляторе исправительной колонии.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на информацию работающего по договору с Уральской правозащитной группой адвоката, который посетил Кольченко в исправительной колонии.

«Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за якобы передвижение без охраны именно по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую...», - отметила правозащитница и добавила: «Это формальный повод наказать осужденного, но он применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству».

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Щур напомнила, что Кольченко недавно отсидел в ШИЗО 10 суток за «нарушение формы одежды», не пришив бирку с фамилией на одежду, временно заменяющую выстиранный к празднику бушлат.

«Особая подлость нынешнего водворения состоит в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что до него дойдет — большой вопрос!» - отметила правозащитница.

Как сообщал УНИАН, активиста Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.

Кольченко отбывает наказание в исправительной колонии №6 (г. Копейск, Челябинская область РФ).