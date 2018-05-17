Кольченко написал письмо Сенцову, который объявил голодовку - правозащитница

Он пожелал Сенцову здоровья и сил, «которые нам понадобятся на свободе в Украине».

Осужденный в России украинец Александр Кольченко написал украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову письмо.

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Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в комментарии «Громадському». Она рассказала, что получила письмо от адвоката Кольченко, который встретился с подзащитным в российской колонии в городе Копейск в Челябинской области.

«Сегодня узнал, что ты стал на якорь (объявил голодовку – ред.). Я очень обеспокоен этим обстоятельством, учитывая, что когда мы с тобой общались, ты не поддерживал такие мероприятия, а также сведения о том, что состояние твоего здоровья в этой северной командировке ухудшилось», – говорится в письме Кольченко.

Он пожелал Сенцову здоровья и сил, «которые нам понадобятся на свободе в Украине».

Кроме того, Кольченко заявил, что, как только отбудет наказание в ШИЗО, готовится вернуться туда снова, поскольку «приближается день России». Он рассказал, что взял с собой «Приключения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, поскольку «литература подобного рода помогает с должной долей серьезности относится ко всему этому фарсу, окружающему нас».

Как сообщал УНИАН, 16 мая стало известно, что Олег Сенцов от 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Адвокат отмечает, что осужденный готовился к протесту полтора месяца.

Российские спецслужбы задержали Кольченко и Сенцова в мае 2014 года в оккупированном Крыму. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в России приговорил Кольченко к 10 годам колонии, Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима. Обвиняемые вины не признали. Правозащитное движение «Мемориал» признал Сенцова и Кольченко политическими заключенными.