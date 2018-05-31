Порошенко пообещал подписать сегодня указ о 10-летии украинского языка с "абсолютно четкими шагами"

Президент напомнил, что сейчас в Украине введены квоты на украинский язык на телевидении и радио.

Президент Петр Порошенко анонсировал подписание сегодня указа о провозглашении 10-летия украинского языка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время VII Национального молитвенного завтрака в Киеве.

«Пять лет назад вдвое меньше людей гордились тем, что они общаются на украинском языке. Пять лет назад на телеканалах Украины был только русский язык, российские фильмы. Вчера я вернулся с открытия в «Художественном арсенале» книжного форума, пять лет назад у нас все книги были на русском языке, и пять лет назад полторы тысячи памятников Ленину стояли по всей Украине», - отметил он.

Президент напомнил, что сейчас в Украине введены квоты на украинский язык на телевидении и радио.

«Сегодня во время поездки в Ивано-Франковск я подпишу указ о провозглашении 10-летия украинского языка с совершенно четкими шагами, что мы должны сделать за эти 10 лет», - заявил Порошенко.