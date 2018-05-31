Известный украинский журналист и телеведущий изменился до неузнаваемости (фото)

Пользователи сети отметили, что Савик Шустер сильно постарел.

Известный украинский журналист и телеведущий Савик Шустер удивил пользователей сети сильно изменившейся внешностью.

Свежие фотографии журналиста опубликовал генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров. Елизаров поздравил Шустера с выходом его книги.

"У Савика в руках первый экземпляр его книги... Его эмоции не передаваемы... Никогда его таким не видел. В добрый час", - написал он в Facebook.

Однако пользователи в комментариях отметили, что внешность Шустера очень изменилась. Комментаторы отметили, что Савик выглядит "великовозрастным".

"Изменился очень", "Какой он без грима... великовозрастный", - написали пользователи под постом Елизарова.

В Украине Савик Шустер наиболее известен как автор и ведущий еженедельной телепередачи «Шустер live» на канале «3S.tv».

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