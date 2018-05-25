Украинский нардеп кардинально сменил имидж (фото)
07:59, 25 мая 2018Политика
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Нардеп Семенченко появился на эфир в пиджаке, чем удивил тех, кто привык видеть его в камуфляже и на заседаниях Рады.
Семенченко пришел на эфир в пиджаке / фото facebook.com/dostali.hvatit
Народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко кардинально сменил имидж, придя в студию одного из украинских телеканалов в пиджаке.
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На выступление нардепа в новом образе в эфире канала ZIK обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий. "Смена имиджа или камуфляж не налазит?) Очевидно, что начал подготовку к выборам", - говорится в его сообщении.
Сам Семенченко тоже опубликовал кадры с эфира на своей странице в Facebook и написал: "Был вчера на ZIK с адептом Порошенко - Барной. Говорили об Антикоррупционном суде. Специально для этого даже пиджак надел".
Как сообщал УНИАН, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась 5 апреля на заседание Верховной Рады в пиджаке в стиле милитари.
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