Украинский нардеп кардинально сменил имидж (фото)

Нардеп Семенченко появился на эфир в пиджаке, чем удивил тех, кто привык видеть его в камуфляже и на заседаниях Рады.

Народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко кардинально сменил имидж, придя в студию одного из украинских телеканалов в пиджаке.

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На выступление нардепа в новом образе в эфире канала ZIK обратил внимание политтехнолог Алексей Голобуцкий. "Смена имиджа или камуфляж не налазит?) Очевидно, что начал подготовку к выборам", - говорится в его сообщении.

Сам Семенченко тоже опубликовал кадры с эфира на своей странице в Facebook и написал: "Был вчера на ZIK с адептом Порошенко - Барной. Говорили об Антикоррупционном суде. Специально для этого даже пиджак надел".

Как сообщал УНИАН, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась 5 апреля на заседание Верховной Рады в пиджаке в стиле милитари.