"Иначе нельзя было": Бабченко извинился перед коллегами и женой и поблагодарил СБУ

"Я и друзей, и коллег хоронил много раз, и я знаю это чувство, когда приходилось хоронить коллег... Простите, что заставили вас все это пережить", - сказал журналист.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко извинился перед своими коллегами и супругой и поблагодарил Службу безопасности Украины за проведенную спецоперацию. Как передает корреспондент УНИАН, извинения он принес во время брифинга в СБУ. Читайте такжеСБУ задержала организатора убийства Бабченко «Во-первых, я хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось пережить, и за то, что всем вам пришлось пройти. Потому что я и друзей, и коллег хоронил много раз, и я знаю это чувство, когда приходилось хоронить коллег... Простите, что заставили вас все это пережить, но иначе нельзя. Отдельно я хотел бы принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Оля, прости, но здесь тоже было без вариантов. Я бы очень сильно хотел поблагодарить СБУ за то, что спасли мою жизнь», - сказал Бабченко. Как сообщал УНИАН, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко живой, СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой.

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