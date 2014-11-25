ЕС направит в Украину еще 30 экспертов, которые помогут реформировать МВД

Об этом сегодня заявил главный советник консультативной миссии ЕС Стив Смит на совещании в МВД Украины относительно реформирования правоохранительных органов, передает Еспресо.TV.

По его данным, на сегодняшний день в Украине работает уже 40 советников ЕС. "После Нового года к ним присоединятся еще 30 экспертов", - сказал Смит.

"Каждый из нас работает на добровольной основе, имеет опыт работы на высших должностях в правительствах своих стран", - добавил он.

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При этом он еще раз подчеркнул важность координации работы с украинской стороной. "Реформы проваливались из-за того, что реформы не выполнялись должным образом", - сказал Смит.

Он признал, что некоторые реформы, которые будут воплощаться в Украине, будут сложными. "Некоторые процессы буду сложными, поэтому может складываться впечатление, что мы действуем не в ваших интересах, но эти интересы должны быть внедрены", - сказал главный советник миссии ЕС.

"Та помощь, которую мы будем предоставлять, это не случайность, это совместное решение 28-ми европейских министров. Для того, чтобы ввести эти изменения, мы должны стратегически планировать эти внедрения. Для этого мы находимся здесь. Пожалуйста используйте нас", - призвал Смит.