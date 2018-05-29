Пляжный сезон в Украине: как правильно вести себя на воде (видео)

В Киеве должны открыться 13 пляжей и 17 зон отдыха.

В Украине уже настоящая жара и купальный сезон вот-вот начнется. Коммунальщики объявят о начале сезона только после обнародования результатов анализов воды.

В Киеве должны открыться 13 пляжей и 17 зон отдыха у водных объектов. Во время купания важно не забывать о безопасности на воде. По словам спасателей, большинство людей погибает, купаясь в необорудованных местах.

Основные правила поведения на воде:

Читайте такжеВ оккупированном Крыму одно из самых живописных мест превратили в свалку (фото)

1. Плавать можно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

2. Не следует заходить в воду в незнакомом для вас месте.

3. Не стоит купаться в нетрезвом состоянии.

4. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах.

5. Не прыгайте с берега, пирсов, деревьев.

6. Постоянно следите за детьми в воде.

Читайте такжеУкраинцы проигнорировали предостережения экспертов и открыли пляжный сезон (видео)

7. Запрещается купание в затопленных карьерах, каналах, озерах, пожарных водоемах, прудах, если они не имеют оборудованных пляжей, сезонных спасательных постов, не определены как места массового отдыха.

Купаться лучше в безветренную погоду, при температуре воды не ниже +18°С, воздуха – не ниже +24°С и через 1,5 – 2 часа после принятия пищи.