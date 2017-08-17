В Украине за полмесяца на водоемах утонули более 200 человек

В Украине с начала текущего года на водоемах погибло 798 человек, из которых 81 ребенок.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, спасено было 509 человек, в том числе 112 детей.

Спасатели также отмечают, что 202 человека погибли на водоемах только с начала августа, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах или ​​в нетрезвом состоянии. Несчастные случаи с детьми происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют их без присмотра или позволяют детям старшего возраста самостоятельно отдыхать возле водоемов.