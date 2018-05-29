В Днепре на столбы надели специальные антирекламные "чулки" (видео)

Через несколько месяцев проверят, как «чулки» на самом деле выполняют свое предназначение и выдержали ли они перепады температуры и солнечный свет.

В Днепре коммунальщики надели на столбы специальные "чулки", чтобы бороться с рекламой.

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Как говорится в сюжете ТСН, таким экспериментальным способом коммунальщики пытаются бороться с расклейкой объявлений на столбах.

Идею, говорят, подсмотрели в Японии. На местном предприятии заказали специальные "чулки" и надели их на электроопоры в центре города. На пупырышки невозможно прилепить объявление ни клеем, ни скотчем. Каждый экспериментальный образец обошелся в тысячу гривень. Ныне испытывают восемь различных смесей резины и полимеров.

Через несколько месяцев проверят, как «чулки» на самом деле выполняют свое предназначение и выдержали ли они перепады температуры и солнечный свет.

Если эксперимент будет удачным, такими «пупырышками» покроют почти все электроопоры центра Днепра.