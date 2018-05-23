В Днепре запретили продажу алкоголя ночью

Под запрет попадает продажа пива и алкогольных напитков с 22:00 до 7:00 в супермаркетах, других магазинах и киосках.

Депутаты Днепровского городского совета запретили продажу алкоголя в ночное время.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время 32-й очередной сессии горсовета.

Под запрет подпадает продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин с 22 часов вечера до 7 часов утра в супермаркетах, в других магазинах и киосках.

Согласно решению, без спиртных и хмельных напитков отныне также будут проходить все фестивали, концерты и любые массовые собрания в Днепре.

За исполнением этого решения будет следить инспекция горсовета по вопросам благоустройства. Нарушителей будут лишать лицензии на розничную торговлю алкоголем.

В то же время запрет не касается ресторанов, баров и кафе, имеющих разрешения на продажу крепких напитков.

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Депутаты убеждены, что запрет на продажу алкоголя ночью будет способствовать уменьшению количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения в это время суток.

В частности, по данным пресс-службы горсовета Днепра, в мае текущего года двое молодых людей навеселе разбили остановку общественного транспорта на перекрестке Набережной Заводской и ул. Панаса Мирного. Городу был нанесен ущерб на сумму 30 тыс. грн. Злоумышленники будут возмещать убытки.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко разрешил местным властям запрещать продажу алкоголя ночью.