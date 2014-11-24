Участники АТО подали более 12 тысяч заявлений на получение земельных участков

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, по данным заявкам выдано уже 5 113 разрешений на разработку проектов землеустройства.

В то же время, в Госземагентстве отмечают, что около 3,2 тыс. решений о разработке проектов землеустройства (62% от их общего количества) было принято за последние полтора месяца. При этом в земельном ведомстве уверяют, что органы Госземагентства рассматривают заявления военнослужащих АТО и членов семей погибших военных в первую очередь.

По данным Госземагентства, больше всего разрешений на разработку проектов землеустройства для участников АТО выдано в Львовской (936 участков площадью 132,05 га), Винницкой (706 участков площадью 168,72 га) и Волынской (490 участков площадью 256,74 га) областях.

Как сообщал УНИАН, в июне текущего года правительство поддержало инициативу Госземагентства по выдачи земли военным и поручил Министерству внутренних дел, Службе безопасности, Министерству обороны, Государственной пограничной службе и другим ведомствам подготовить и предоставить соответствующие списки военных, которые служат в зоне АТО. Однако в начале июля занимая в то время пост председателя Госземагентства Сергей Рудык заявил, что такие списки предоставили лишь Управление государственной охраны и Главное управление Национальной гвардии Украины. Рудык также сообщил, что Госземагентство ждет списков остальных участников АТО, составленных правоохранительными органами, чтобы точно знать количество людей, которые претендуют на землю.

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Вместе с тем, сообщалось, что военнослужащим, которые защищают территориальную целостность и суверенитет страны в восточных регионах, а также семьям погибших во время событий на Майдане, выделят более 18 тыс. га земли в Украине. При этом в Госземагентстве советовали участникам военных действий, а также семьям погибших на Майдане не ждать, когда силовые структуры внесут их фамилии в списки, а самостоятельно обращаться в территориальные отделения Госземагентства.

По состоянию на конец октября Госземагентство сообщало, что заявления на получение земли подали более 7,2 тыс. военных. При этом в ведомстве уточняли, что участникам АТО уже выдано 3 373 решения о предоставлении разрешений на разработку проектов землеустройства, а в собственность военным передано 255 земельных участков общей площадью 165,98 га.