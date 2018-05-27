Больше половины болельщиков уже покинули Украину - ГПСУ

Вчера в Киеве состоялся финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом Мадрид".

Больше половины болельщиков английского «Ливерпуля» и испанского «Реала Мадрид» уже покинули Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Финальный матч Лиги чемпионов завершился, и болельщики обеих команд с разными эмоциями начали возвращаться домой. На утро 27 мая сотрудники пограничного ведомства в пунктах пропуска в целом уже оформили больше половины гостей спортивного праздника», - сообщили в пресс-службе.

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Пограничники также сообщили, что футбольные команды испанского «Реала Мадрид» и английского «Ливерпуля» через авиационные пункты пропуска также уже покинули территорию Украины.

В ГПСУ также отметили, что в целом сотрудники Госпогранслужбы встретили и оформили почти 25 тысяч болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, вчера в Киеве состоялся финальный матч ЛЧ-2018 между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом Мадрид", в котором со счетом 1:3 победил мадридский клуб.