В Киеве вандалы разрисовали знаменитые граффити времен Майдана (видео)

00:57, 26 мая 2018
Общество
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Неизвестные разрисовали знаменитые граффити "Иконы Революции" / фото Roman Kotlar в Facebook

Как заявили в столичной полиции, сообщение о правонарушении поступило в пятницу, 25 мая.

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На портретах Ивана Франко, Леси Украинки и Тараса Шевченко, которые нарисованы на стене магазина, неизвестные написали слово "fake".

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливается наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать акт вандализма. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #Киев#вандалы#граффити