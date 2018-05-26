В Киеве вандалы разрисовали знаменитые граффити времен Майдана (видео)

На портретах Ивана Франко, Леси Украинки и Тараса Шевченко, которые нарисованы на стене магазина, неизвестные написали слово "fake".

В Киеве вандалы разрисовали восстановленные граффити Иконы Революции времен Майдана на улице Грушевского в Печерском районе. Как заявили в столичной полиции, сообщение о правонарушении поступило в пятницу, 25 мая. Читайте такжеВ центре Киева вандалы порезали баннеры к финалу Лиги чемпионов (фото) На портретах Ивана Франко, Леси Украинки и Тараса Шевченко, которые нарисованы на стене магазина, неизвестные написали слово "fake". Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливается наличие записей камер видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать акт вандализма. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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