Боевики за время перемирия более 3,4 тысячи раз обстреляли украинских военных (карта АТО)

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Общее количество обстрелов с момента объявления временного прекращения огня с 05.09 - 3412 раз», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «сегодня десантниками из Николаева была уничтожена минометная обслуга пророссийских наемников в районе населенного пункта Опытное».

По данным разведки, эта минометная обслуга неоднократно донимала позиции украинских силовиков и мирное население. В результате прямого попадания было ранено четырех бандитов. Количество погибших уточняется.

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Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Договоренности о прекращении огня на Донбассе были достигнуты 5 сентября в Минске.

Однако на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.

Полную версию карты можно посмотреть здесь.