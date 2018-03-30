В Украине после трагедии в Кемерово начались масштабные проверки общественных заведений (фото, видео)

Проверки будут проходить во всех общественных заведениях в режиме дополнительной тренировки персонала.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во исполнение решения правительства начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам совещания с председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным, передает пресс-служба ведомства.

«Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей – кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстро. Это надо делать системно», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что проверки не могут быть инструментом давления, зато должны обеспечить безопасность граждан.

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«Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись. Если кто-то в погоне за дополнительным рублем хочет загромоздить свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают план эвакуации, с теми надо жестко поступать. Выполнили требования – будем благодарны. Не выполнили – будем жесткими, - отметил Владимир Гройсман. - Хотел бы, чтобы родители с детьми спокойно посещали развлекательные центры и не переживали. Или отпускали детей в кинотеатр и не думали о том, что там может что-то случиться».

Со своей стороны председатель ГСЧС подтвердил, что проверки начнутся уже 30 марта, и будут проходить во всех общественных заведениях в режиме дополнительной тренировки персонала.

«Там, где будут серьезные нарушения, наша позиция будет бескомпромиссной», - сказал Николай Чечеткин.

28 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности. Об этом Глава Правительства сказал во время заседания Кабинета Министров в контексте событий в российском городе Кемерово, где 25 марта в одном из развлекательных центров произошел масштабный пожар и погибли десятки людей, преимущественно дети.

Столичные спасатели за дело взялись сегодня уже с шести утра. В частности, был проверен торговый центр Ocean Plaza.

Накануне спасатели провели неофициальную проверку торговых центов на Ровенщине, предоставив консультации по соблюдению требований пожарной безопасности.