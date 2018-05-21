В Киеве откроют «Парк коррупции» с гигантским золотым батоном

Проект будет рассказывать об истории коррупции и успешных исторических примерах борьбы с ней.

В столичном Национальном ботаническом саду имени М. Гришко появится «Парк коррупции», частью которого станет уникальная пневматическая конструкция – 100-метровый золотой батон.

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Как сообщает Представительство ЕС в Украине, пресс-показ «батона» для журналистов состоится 22 мая.

Отмечается, что “Парк корупции” станет первым в Украине интерактивным проектом, призванным привлечь внимание общественности к проблемам коррупции в формате edutainment (от education — образование та entertainment — развлечение). Проект будет рассказывать об истории коррупции и успешных исторических примерах борьбы с ней.

Парк будет включать в себя девять надувных шатров общей площадью более 700 кв.м., интерактивные зоны, VR 360, а также «зимбабвийские триллионы, украинский янтарь и множество других уникальных экспонатов».

Проект реализует Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине.

Как сообщал УНИАН, "Парк коррупции" в Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве откроется для посещения 1 июня.