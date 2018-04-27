В столичном Ботаническом саду откроется "Парк коррупции" (схема)

На территории парка обещают поставить 100-метровый золотой батон.

В Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве 1 июня откроется "Парк коррупции", проект, который призван в интерактивном формате привлечь внимание к теме топ-коррупции.

Об этом рассказали во время презентации проекта его автор Ярослава Гресь и глава антикоррупционной инициативы ЕС в Украине Эка Ткешелашвили, пишет 112.ua.

"Молодежь становится более терпимой к коррупции, молодежь не хочет читать длинные тексты антикоррупционных расследований и разбираться в нюансах темы, которую глубоко не знает. Именно поэтому мы решили говорить с ней в формате интерактивного парка, где через понятные образы, объекты, виртуальную реальность, 3D, интерактивные панели и инсталляции объясняем не только, как работает топ-коррупция, но и что делают в Украине, чтобы ее преодолеть", - заявила Эка Ткешелашвили.

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"Парк коррупции" будет состоять из девяти надувных шатров общей площадью более 700 кв. м. Каждый из них рассказывает свою историю: от коррупции как явления, которое знали еще древние шумеры, и основных коррупционных схем до крупного блока с информацией об антикоррупционных органах и артефактами реальных уголовных дел. Последний зал имеет название "Страна, о которой мы мечтали". Она показывает, какой может быть Украина без коррупции.

"Сверху уникальная пневматическая конструкция напоминает ящерицу – древнейшую рептилию, которая легко адаптируется к любым климатическим условиям, а в случае потери хвоста отращивает новый. Вблизи парк похож на большие надувные шарики – символы мыльных пузырей и пустых обещаний, которые всегда сопровождают коррупцию", - говорится в сообщении.

Один из залов имеет форму 100-метрового золотого батона, который назвали "квинтэссенцией коррупции".

"Парк коррупции" будет работать три недели. Вход в парк будет бесплатным. Чтобы в него попасть, нужно купить обычный билет в ботсад.