Журналист из США 7 дней смотрел только российское ТВ, чтобы оценить его действие на мозг

Журналист издания Business Insider, нынче проживающий в США уроженец России, решил на протяжении недели читать и смотреть только российские СМИ, отказавшись от альтернативных источников информации, сообщает Новое время.

"Я был озадачен тем, как русские люди могут поддерживать, а не быть возмущенными вторжением России в Украину. Но я живу в Денвере, и я читаю преимущественно американские и европейские газеты. Я хотел посмотреть, что происходит в России и Украине с точки зрения России, поэтому я решился на семидневную новостную диету: я смотрел только российское телевидение - Первый канал России, принадлежащий государству, который я не смотрел более чем 20 лет, и читал Правду", - пишет журналист Виталий Каценельсон.

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По прошествии недели поглощения новостей из российских медиа, автор признал, что "сложно не развить в себе множество сомнений, относительно ваших предыдущих взглядов". "Но тогда вы должны напомнить себе, что в путинской России нет свободной прессы", - отмечает он.

"Я всегда считал интернет неостановимой демократической силой, которая всегда позволит правде проскользнуть через трещины в даже самой крепкой стене пропаганды. Я был неправ. После просмотра российского телевидения, вы не хотите читать западную прессу, потому что вы убеждены, что она лжет. И что более важно, российское ТВ настолько мощно, что вы даже не хотите смотреть что-нибудь еще, потому что убеждены, что имеете в распоряжении неоспоримые факты", - утверждает Каценельсон.

"Пропаганда России работает, заставляя ваше правое полушарие мозга (эмоциональное) преобладать над левым (логическим), в то же время засоряя все ваши логические фильтры... Факты - это не то, чем обеспокоено российское ТВ. Как только эмоциональные образы и много дезинформации наполнят правое полушарие мозга, оно побеждает левое, которое капитулирует и прекращает ставить под сомнение представленную информацию", - делает вывод журналист.

Ранее УНИАН сообщал, что российские СМИ выдали видео обстрела Ирака как бомбардировку населения украинскими силовиками.