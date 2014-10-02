The Telegraph: Москва искажает факты, утверждая о сотнях трупов в украинских «массовых захоронениях»

Об этом пишет Том Парфитт в своей статье «Факты искажаются, когда Москва утверждает, что были обнаружены сотни трупов в украинских «массовых захоронениях», опубликованной на сайте британской газеты The Telegraph.

Министр иностранных дел России заявил в среду, что в массовых захоронениях в восточной Украине были найдены 400 тел, но заявление выглядело весьма спорным, когда выяснилось, что отчеты с места событий были искажены российскими СМИ.

«Очевидно, что это военное преступление», заявил Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. «Уже более 400 тел были обнаружены в местах захоронения за пределами Донецка, и мы надеемся, что западные столицы не будут замалчивать эти факты [потому что] они ужасны».

Среди мертвых, обнаруженных в нескольких местах захоронений в и около Нижней Крынки, в 20 милях к востоку от Донецка, областной столицы, по предположениям российских официальных лиц и сепаратистов, есть и гражданские лица, и пророссийские боевики.

Они подозревают, что жертвы были казнены украинскими войсками во время недавних боевых действий против повстанцев. Тем не менее, число жертв и характер их смертей не были независимо установлены.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что видела два тела на разных местностях на прошлой неделе и обнаружила груду земли, напоминающую могилу, в которой была палка с табличкой на русском языке с именами (или в одном случае, инициалами) пяти человек, и фразой «Умерли за ложь Путина».

Несколько государственных российских СМИ в среду сообщили о комментариях Эйнарса Граудиньша, активиста из Латвии, который посетил место захоронения.

Российская газета, правительственное издание, написала, что господин Граудиньш был там «с командой экспертов ОБСЕ и посетил «места массовых захоронений в Донецкой области, где были обнаружены более 400 гражданских лиц и казненных повстанцев».

РИА Новости, влиятельное государственное информационное агентство, выпустило заголовок: «Эксперт ОБСЕ: около 400 тел найдены в местах захоронения вблизи Донецка».

Однако внимательное прочтение комментариев Граудиньша показывает, что он говорил только о 400 неопознанных телах в донецких моргах, куда забирали многие тела жертв вооруженного конфликта в восточной Украине.

Добавляя сомнений в достоверность отчетов, ОБСЕ опубликовала заявление о том, что г-н Граудиньш - который на самом деле является пророссийским активистом в Латвии - не имеет "никакого отношения" к организации.

Было неясно, то ли г-ну Лаврову внезапно предоставили новые доказательства о сотнях тел, то ли он стал жертвой лихорадочных государственных СМИ России.

Андрей Пургин, старший лидер повстанцев, заявил, что были обнаружены только девять тел, а не 400. «Нас неправильно поняли», сказал он, сообщает Интерфакс. Мы говорили о том, что 400 – это общее количество неопознанных тел в донецких моргах, 90% из которых являются гражданскими лицами, которые умерли в разное время».

Тенденциозные и очевидно ложные сообщения с обеих сторон стали отличительным знаком войны в Украине.

Ранее на этой неделе стало известно, что российское телевидение использовало фотографии с места крушения малазийского самолета MH17 для иллюстрации сообщения о якобы обнаружении «массовых захоронений» в восточной Украине.

Между тем, число жертв продолжает расти, несмотря на перемирие в семимесячном конфликте, подписанное 5 сентября.

Девять человек были убиты после того, как минометный снаряд попал автобусную остановку в Донецке. В ходе другого инцидента, учитель биологии, родитель и один повстанцев были убиты, когда снаряд попал в городскую школу. Дети в регионе пошли в школу на месяц позже в среду из-за боевых действий.